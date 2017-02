Spurs-boss glad for at være tilbage på sporet

Highlights: Kane-hattrick og dobbelt op på Eriksen-assist 3-0! Harry Kane fuldender sit hattrick Eriksen og Kanes samarbejde gør det til 2-0 mod Fulham Premier League-klasse: Kane sender Tottenham i front Sen Eriksen-indskiftning reddede ikke Spurs-nederlag!

Tottenham-manager Mauricio Pochettino glæder sig over, at hans mandskab rejste sig mod Fulham efter to nederlag i træk.