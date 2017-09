Spurs-boss: Meget mere end tre point

Foto: Getty Images Top 10: Bedste kreatører i Premier League! Hvor god er Eriksen? Highlights: Kane og Eriksen bag sikker Tottenham-sejr over Everton Eriksen åbner Premier League-kontoen og sender Tottenham foran 2-0 Kane snyder Pickford og sender Tottenham foran 1-0 mod Everton

Mauricio Pochettino krydser fingre for, at Tottenham med 3-1-sejren over Borussia Dortmund har lagt Wembley-spøgelset bag sig.