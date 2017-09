Ståle glad for hurtige mål mod Helsingør

Foto: Getty Images Highlights: Sotiriou og Pavlovic dukkede Helsingør 4-0 Pavlovic gør det igen! 3-0 til FCK mod Helsingør Pavlovic scorer nemt efter kæmpe forsvarsbrøler Pieros Sotiriou bringer FCK foran mod Helsingør Er Zeca Superligaens svar på Kanté?

FC København-træner Ståle Solbakken kalder sejren mod Helsingør for et drømmescenarie efter to hurtige mål.