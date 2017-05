Ståle: Meget velfortjent Cornelius-skifte

Få et indblik i Cornelius nye klub, og hør hans kryptiske udmelding dage før offentliggørelse! Highlights: FCK cruiser mod mesterskabet med sejr over FCM! Corner vs. Braithwaite: Hvem er hurtigst, stærkest og bedst på hovedet? Cornelius-interview: "Det er ikke så let, som folk går og tror" Highlights: Silkeborg smider det hele til sidst mod FCK! Foto: Getty Images Bliv klogere på FCKs nye angriber Pieros Soteriou lige her! Vores gæster debatterer om FCKs dominans er skadende for dansk fodbold? Ståle afslører: I disse transfervinduer skal FCK-profilerne sælges! Pavlovic-interview: Jeg bliver endnu bedre til næste sæson

Manager Ståle Solbakken glæder sig over Andreas Cornelius' skifte til italienske Atalanta og roser angriberen for hans hårde arbejde for klubben.