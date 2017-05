Ståle: Skylder Høgli og Tromsø en tak

Foto: Getty Images Highlights: Klassemål da Lyngby slog FCK og spillede sig tættere på bronzemedaljerne Top 3: En flot tunnel og EfB-lækkerier er på listen over midtugens bedste SL-detaljer! Top 3: To kanonhug og en fræk kasse er på midtugens tre bedste SL-mål! Vi sammenligner FCK og FCM fra 14/15- og 16/17-sæsonen! Aggressive FCK'ere - hvorfor opfører mestrene sig sådan?

FC Københavns Ståle Solbakken er meget taknemmelig for både Tom Høgli og Tromsø over, at Høgli har forlænget med FCK.