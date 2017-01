Stoke-boss glad for at stoppe skidt stime

Highlights: Watford skuffede igen i Stoke-sejr! Foto: Getty Images Highlights: Chelsea kæmpede sig igen til sejr mod Stoke! Highlights: Liverpool vendte chokstart til storsejr!

Stoke-manager Mark Hughes var lettet over, at hans mandskab satte en stopper for en stime på fem kampe uden sejr, da de slog Watford med 2-0.