Stoke fik point mod Manchester United

Stoke - United står 1-1 ved pausen efter hektiske slutminutter Tilbageblik: Se Uniteds første nederlag til Stoke siden 1984 Foto: Getty Images Choupo-Moting udligner hurtigt Lukakus scoring! 2-2 i Stoke Gary Neville's Soccerbox: Neville og Giggs diskuterer Uniteds vilde 4-3-sejr over City i 2009 Gary Neville's Soccerbox: Neville og Giggs hyggesnakker om Manchester-derbyet i 1993

Maxim Choupo-Moting scorede to gange for Stoke, som lørdag aften fik et enkelt point mod Manchester United, da de to mandskaber spillede 2-2.