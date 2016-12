Stoke-manager: Vi kan stoppe Chelsea-stime

Foto: Getty Images Highlights: Liverpool vendte chokstart til storsejr! Chelsea-toget buldrer videre uden nøglespillerne! Highlights: Chelsea toppræsterer trods profil-mangler! Boxing Day: Hvilke tophold kommer bedst igennem julekampene? Tilbageblik: Hvordan Chelsea vendte sæsonen 180 grader

Stoke-manager Mark Hughes tror på, at det kan lykkes at bryde Chelsea vilde sejrsstime, når de to hold lørdag møder hinanden på Stamford Bridge.