Stolt Mukhtar vil hjælpe Brøndby

Top 3: De bedste detaljer fra denne rundes Superliga! Foto: Getty Images Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast Zorniger-stikpille til FCM: "Den virkelige tabel er en indikator for dit arbejde!" Zorniger-stikpille til FCM: "Den virkelige tabel er en indikator for dit arbejde!" Eksperterne om succestrænerne Zorniger og David Nielsen!

Hany Mukhtar er stolt af at have skrevet under på en ny kontrakt med Brøndby. Han ser nu frem til at hjælpe klubben yderligere på banen.