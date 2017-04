Strootman taler ny kontrakt med Roma

Highlights: Romas kontramaskine virkede til perfektion mod Pescara! Letteste scoring i Strootmans karrierer? Roma på 1-0! Foto: Getty Images Kontraspil når det er smukkest! Roma gør det til 4-0 mod Pescara! Roma fortsætter hvor de slap før pausen! 3-0 efter 3 minutter! 2 mål på 1 minut! Pescara i opløsning mod Roma!

Kevin Strootman har i sinde at blive i AS Roma, hvorfor ham og klubben så småt er begyndt at snakke om en ny kontrakt.