Stryger åbner for sommerskifte

Highlights: Stryger Larsen og Wien smed 2-0 føring! Målkavalkade: Se ALLE Landsholdets mål fra 2016 Årets bedste mål på landsholdet: Kandidaterne Foto: Getty Images

Infoboks

Jens Stryger Larsen er glad for tilværelsen i Austria Wien, men kalder det oplagt for både ham og klubben at overveje et sommerskifte.