Sturridge: Er den bedste angriber i Liverpool

Daniel Sturridge indrømmer, at det gør ondt ikke at spille mere for Liverpool. Han mener selv, at han er Liverpools bedste angriber, men han accepterer Jürgen Klopps beslutninger.