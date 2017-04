Suarez og Barcelona straffede Espanyol

Highlights: Katastrofale brølere gør Barcelonas arbejde let mod Espanyol! Foto: Getty Images Rakitic gør det elegant til 2-0 for Barcelona! Kæmpe foræring af Espanyol sætter Barcelona igang! Mesterlige Messi brillerede igen - se Messi-highlights fra opgøret mod Osasuna! Highlights: Messi og co. udraderede stakkels Osasuna med 7-1

Espanyol lavede to store forsvarsbrølere og det straffede Barcelona, som endte med at vinde 3-0, blandt andet på to mål af Luis Suarez.