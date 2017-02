Sutton-boss: Mine spillere går over i historien

Highlights: Arsenal knækkede energisk Sutton-mandskab 2-0 Arsenal! Walcott med sidste fod på bolden Mål! Arsenal i front efter ét forsøg Foto: Getty Images Del 2/2: Wengers potentielle afløsere Del 1/2: Wengers potentielle afløser

Sutton-manager Paul Doswell var meget stolt af sine spillere efter mandagens nederlag til Arsenal - han kunne dog ikke helt lade være med at ærgre sig over et manglende mål.