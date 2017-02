Swansea følte sig snydt for straffespark

Highlights: Spanierne viste verdensklasse i Chelsea-sejr Chelsea i front: Pedro får netmaskerne til at blafre! 1-1 ved pausen: Altdominerende Chelsea passeret på dødbold 1-0 til Chelsea: Fabregas boltrer sig mod Swansea Foto: Getty Images Top 5: Weekendens PL-runde bød blandt andet på sublimt frisparksmål

Swansea-manager Paul Clement mener, at hans mandskab burde have fået et straffespark, da stillingen stadig var 1-1 i kampen mod Chelsea.