Swansea holdt Tottenham fra fadet

Tottenham sad fuldstændig på kampen, men til trods for flere store muligheder, lykkedes det ikke at putte bolden i kassen i Premier League-kampen mod Swansea, der kunne rejse fra Wembley med et uafgjort 0-0-resultat.