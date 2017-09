Talentfuld HB Køge-back drømmer om udlandet

Foto: HB Køge

Infoboks HB Køge - Viborg NordicBet Liga (17/09) Oddset 2,75 3,30 2,50

HB Køges 19-årige venstreback Malte Amundsen drømmer om en udlandskarriere - men lige nu nyder han at være i 1. divisionsklubben, hvor han knokler for at blive bedre.