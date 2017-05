Terry forsvarer omdiskuteret udskiftning

Rørende klip: John Terry holder tårevædet tale til Chelsea-fansene Highlights: Mestrene Chelsea og legenden Terry beviste, hvorfor de er Englands bedste Faxe: "Terry er PL's største forsvarslegende!" Respekt! Stamford Bridge rejser sig da Terry indskiftes - se de smukke scener her! Foto: Michael Regan/Getty Images Gense de vilde scener, da Chelsea vandt mesterskabet mod West Brom! Highlights: Suveræne Chelsea blev mestre på flotteste måde Fest i London: Se Chelsea-spillerne modtage medaljer og Premier League-pokalen Legenden: Dødsensfarlige Drogba!

Forsvarslegenden John Terry holder fast i, at det var fint at lade sig udskifte efter præcis 26 minutter i sin sidste kamp for Chelsea til trods for kritik af manøren.