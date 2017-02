Terry glad for arbejdssejr

Daily Social: Performeren Pogba og Terrys nye ven! Daily Social: Citys bromance og spasmageren Carrick! Highlights: Chelsea spillede sig sikkert videre i FA Cuppen trods Terry-rødt Pedro redder Premier Leagues ære! Skæve tal fra 25. spillerunde i Premier League Highlights: Burnley tager point fra Chelsea med frisparksperle Junker og Bischoffs top fem over Premier League-legender!

Chelsea spillede sig her til aften videre til kvartfinalen i FA Cuppen, efter de besejrede Wolverhampton med 2-0. John Terry er glad for, at holdet kunne fortsætte den vindende stime.