Thellufsen: Det er en drengedrøm

Foto: Getty Images Highlights: Viborg sendte AaB ud af mesterskabsspillet! Deble sender Viborg på sejrskurs! AaB kommer tilbage i opgøret! 1-1! Reese sender Viborg i front! Bassogog taler ud om raket-karrieren: "Jeg er ikke overrasket!"

Rasmus Thellufsen er meget glad for sin nye kontrakt i AaB - det er nemlig en drengedrøm for ham at lave en lang aftale med klubben.