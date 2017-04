Thomsen: Skideballe er på sin plads

Foto: Jan Christensen / Getty Images Højdepunkter: OB trodsede alle odds og overlevede en time i undertal mod Randers FC Straffe eller ej? Tvivlsom dom og rødt kort til OB mod Randers FC Kallesøe efter fem hjernerystelser: "Svært at sige om jeg får men som 40-årig!" Highlights: Endelig får Randers 3 point - efter 10 kampe uden sejr!

Johnny Thomsen mener ikke, at Randers FC har leveret i foråret, hvorfor han mener, at det er helt på sin plads, at Olafur Kristjansson taler med store bogstaver.