Tidligere Liverpool-boss: Dele Alli var for dyr

Liverpools tidligere direktør Ian Ayre forklarer, at Liverpool talte med Dele Alli, da han stadig var i MK Dons, men droppede at hente ham, fordi Alli var for dyr.