Tilfreds Hareide: Alt i egne hænder nu

Landstræner Åge Hareide glæder sig over 4-1-sejren over Armenien og mener, at Danmark har alt i egne hænder nu.