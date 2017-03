Tilfreds Icardi: Vi rejste os

Highlights: Flotte mål da Inter smadrer Cagliari! Highlights: To fremragende Nianggolan-mål i Roma-sejr! Highlights: Banega med perlemål da Inter kørte Lazio over! Foto: Getty Images

Anfører Mauro Icardi var glad for, at Inter formåede at rejse sig efter nederlaget til Roma med en 5-1-sejr over Cagliari.