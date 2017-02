Tilfreds Robin O: Bliver bedre og bedre

Highlights: FCK cruisede sig videre i Europa League! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Superliga-rundens Top 3: Detaljer Højdepunkter: Robin Olsen stod i vejen for AGF! Foto: Getty Images Bischoff: »Matic skal kunne bære midtbanen i returkampen« Snydt! Hér finder Cornelius og Zanka ud af, at de er DFA-nominerede

FC Københavns Robin Olsen føler, at FCK havde god kontrol mod Ludogorets og mener, at holdets spil bliver bedre og bedre for hver kamp.