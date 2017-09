To selvmål i sikker Roma-sejr

Foto: Getty Images. Highlights: Napoli legede sig til 6-0 sejr over Benevento Highlights: Sprudlende Roma udraderer Verona Dzeko scorer sit andet mål og gør det til 3-0 for Roma Dzeko header Roma på 2-0 Nainggolan scorer til 1-0 for Roma efter flot opspil

Edin Dzeko scorede to gange, mens oprykkerklubben Benevento stod for to selvmål, da Roma sikker vandt på udebane med 4-0 i Serie A.