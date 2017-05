Toutouh: Bedst når jeg spiller mange kampe

Haha! Youssef Toutouh møder IKKE til træningen i morgen! EL-quizzen: Toutouh ved skræmmende meget om Ludogorets Highlights: Vigtig FCK-sejr trods kaotisk afslutning! Toutouh-Time! Endnu en lynstart ender i 2-0 til FCK Top 3: De mest spektakulære Superliga-mål fra efteråret! Foto: Getty Images Har Atalanta købt en Ferrari eller en Toyota? Vi bomber Corner med spørgsmål! Hørsholt om FCK-fremtid: "Vi har en udskiftning på vej" Får Cornelius og Zanka 12 for sæsonen? Vi uddeler guld-karakterer til FCK! Tømmer FCK profilerne hos FCN? Og ryger der nogle den anden vej? Flemming Povlsen er ikke tilfreds med Pavlovic manglende gennembrud!!

Youssef Toutouh er stolt over at have rundet 50 kampe i sæsonen for FC København og er sulten efter mere.