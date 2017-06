Toutouh får romerlys-karantæne

Haha! Youssef Toutouh møder IKKE til træningen i morgen! Foto: Getty Images Sæsonens sidste top 3 med SL-detaljer er lidt anderldes Det her er blæret! Se Delaney komme flyvende ind med pokalen!

Fodboldens Disciplinærinstans har tildelt FC Københavns Youssef Toutouh to spilledages karantæne for at holde et romerlys i hånden under fejringen af pokaltitlen.