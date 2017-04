Troels Bech: Mukhtar-option dyr at indfri

Top 3: De bedste detaljer fra denne rundes Superliga! Foto: Getty Images Zorniger: "Vi har et problem omkring forståelsen af min kontrakt!" Highlights: Pukki-power i flot Brøndby-sejr over Lyngby! Superliga-topscoreren Pukki bringer BIF foran mod Lyngby! Highlights: BIF vinder i underholdene kamp over FCM! Årets redning!? Vanvittig refleksparade af Rønnow!

Brøndbys sportsdirektør Troels Bech medgiver, at Hany Mukhtars frikøbsklausul er dyr for klubben at indfri.