Tuchel ærgrer sig over Bayerns tidlige mål

Highlights: Bayern klaskede Dortmund med hele 4-1! Lewandowski slår sidste søm i Dortmund-kisten! Robben med solotur bringer Bayern på 3-1 mod Dortmund! Lewandowski sender Bayern på 2-0 direkte på frispark! Ribery sender Bayern i front mod Dortmund! Foto: Getty Images

Dortmund-træner Thomas Tuchel var irriteret over, at Bayern München fik scoret to tidlige mål. Derfra havde Dortmund ingen chance, mener træneren.