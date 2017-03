Tuchel glad for sejr efter krævende periode

Foto: Getty Images Highlights: Dortmund og Aubameyang lod sig ikke bremse af Ingolstadt Ikke til at stoppe! Aubameyang med mål nr. 23 i sæsonen Aubameyang hamrer udligningen ind mod Hertha! 8 mål! Dortmund og Leverkusen leverede en særdeles underholdende kamp 2-0 Dortmund! Aubameyang bringer sig i front på topscorerlisten

Dortmund-træner Thomas Tuchel var lettet over at få de tre point mod Ingolstadt, som var Dortmunds femte kamp på to uger.