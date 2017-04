Tuchel hylder vigtige Marco Reus

Highlights: Forrygende underholdning da Dortmund slog Gladbach! Highlights: To drømmehug i Dortmund-sejr over Frankfurt! Efter måneders skadeshelvede bringer Reus Dortmund foran efter 2 minutter! Highlights: Jonas Lössl og Mainz lagde en dæmper på Dortmund Tjubang-bold fra Dortmund - Reus sender bolden forbi Lössl og Mainz Foto: Getty Images TOOOOR! To tyske tonsermål! Det bliver ved! Sokratis efterligner Fabian med endnu et drømmemål!

Dortmunds Thomas Tuchel er meget tilfreds med at have Marco Reus tilbage, da han er en meget vigtig spiller for holdet.