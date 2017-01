Tuchel: Logisk for Dortmund at hente Isak

Foto: Dortmund Gult kort i debuten! Delaney sætter sig igennem! Dortmund-mål lægger en dæmper på Delaney-debut! Vores Fodboldår 2016: Bundesligaen

Dortmund-træner Thomas Tuchel glæder sig over signingen af unge Alexander Isak. Det er logisk for klubben at hente en så ung, talentfuld spiller.