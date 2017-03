Uhre glad for U21-udtagelse: Et skulderklap

Highlights: Nørgaard og Pukki grundlagde BIF-sejr! Foto: Jesper Poulsen / bold.dk Highlights: U21-landsholdet knækkede til sidst mod Spanien! Barca-talent afgør sagerne for Spaniens U21-landshold! Atletico-stjerne sender Spanien i front - ØV! Åhh nej! Spanien udligner mod Danmark! Iskolde Hjulsager bringer Danmark i front mod Spanien!

SønderjyskE-angriberen Mikael Uhre glæder sig over endnu en udtagelse til U21-landsholdet. Det er et skulderklap og angriberen håber at få lov at vise sig frem.