Ulloa nægter at spille for Leicester igen

Highlights: Vildt comeback af Schmeichel og Leicester! Foto: Getty Images Highlights: Derby og Leicester deler i intens pokalkamp! Wes Morgan udligner i de døende minutter! Sikke en udvikling! Derby vender det hele på hovedet! Darren Bent gør skaden god igen, og udligner til 1-1! Hovsa! Komisk selvmål af Darren Bent!

Angriberen Leonardo Ulloa er så utilfreds med situationen i Leicester, at han ikke har tænkt sig at spille for klubben igen.