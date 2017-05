Ung EfB-stopper glad for gennembrud

Foto: Getty Images/Jan Christensen Ted van Leeuwen: "Kun specielle omstændigheder kan få mig væk fra EfB" Højdepunkter: Esbjerg fik point mod afslappede OB Mål! Hurtig udligning af OB's Edmundsson! Mål! Mabil bringer Esbjerg i front Highlights: Randers ville ikke og Esbjerg kunne ikke da klubberne spillede uafgjort!

Marco Lund glæder sig over at have fået sit gennembrud for Esbjerg i denne sæson og håber på, at han kan være med til at sikre en ny sæson i Superligaen.