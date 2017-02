United skød med løst krudt mod Hull

Highlights: Crouch med mål nr. 100 i Everton-opgør Highlights: United med misbrugte chancer i hjemmebaneskuffelse Peter Crouch scorer sit mål nr. 100 i Premier League Foto: Getty Images Fremragende dans eller for meget? Pogba kan godt lide at folde sig ud på de sociale medier Husker du: Da Lars Jacobsen spillede FA Cup-finale!

Manchester United missede chancen for at hale ind på topholdene, da de ikke kunne overliste Hull-keeper Eldin Jakupovic, som sikrede sit hold 0-0 på Old Trafford. Stoke og Everton delte ligeledes i porten.