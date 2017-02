Valencia-profil: Fortjent sejr over Real

Highlights: Valencia choksejrer over svage Real Madrid! Ronaldo reducerer med fremragende hovedstød! Nedturen fortsætter for Real Madrid - Valencia på 2-0! Drømmestart og drømmemål! Valencia er foran mod Real Madrid! Rodrigo får straffe og Parejo pynter på reslutatet! Foto: Getty Images Highlights: Simone Zaza og Nani sikrer Valencia tre vigtige point

Valencias Dani Parejo jubler over sejren over Real Madrid og mener, at den var fortjent efter en koncentreret indsats.