Vardy: God kamp i Sevilla kan vende tingene

Vardy-forklædt Vardy leger med på Vardy-protest! Highlights: Leicester og Vardy ydmyger City 4-2! Jamie Vardy med sit første Premier League-hattrick! City-kollaps! Vardy bliver dobbelt målscorer til 3-0 Chokstart! Vardy lyner efter to minutter mod City Foto: Getty Images Er Ranieri manden der skal redde Leicester? Millwall sender de engelske mestre Leicester ud! Hold øje, Hareide: Wass, Sisto og Schmeichel Highlights: Leicester uhyggelig tæt på nedrykningsstregen efter endnu et nederlag Daily Social: Citys bromance og spasmageren Carrick!

Leicesters Jamie Vardy tror på, at en god præstation mod Sevilla kan være med til at vende tingene for holdet i Premier League.