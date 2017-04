Vardy og Leicester nedlagde West Bromwich

Highlights: Hvordan forbliver Stoke-West Ham målløs!? Foto: Getty Images Målræven Vardy slår til! 1-0 mod West Brom! Jacobsen om Sanchez-episode: "Helt okay Fuchs tyrer bolden på ham!" Alexis Sanchez med pinligt forsøg på skuespil - se det her! Highlights: Arsenal med heldig sejr i slutminutterne over Leicester

Jamie Vardy blev matchvinder for Leicester, da de vandt 1-0 over West Bromwich. Stoke og West Ham spillede 0-0 og det gjorde Saints og Hull også, hvor Saints brændte et straffespark i overtiden.