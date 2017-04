Ventura: Italien kan vinde VM i 2022

Foto: Getty Images Highlights: Albansk ballade stoppede ikke Italien i Buffons kamp nummer 1000 2-0! Immobile lukker kampen for Italien De Rossi hamrer Italien i front mod Albanien Legenden Buffon når 1000 kampe!

Landstræner Giampiero Ventura forudser, at Italiens unge kuld har en god chance for at vinde VM i 2022.