Verbic: De ville jo ingenting

Highlights: FC København holder buret rent mod Lokomotiv Moskva Top 3 mål fra Superligaen: Frisparksdrøn og fantastiske flugtere Vild udvikling! Verbic sender FCK foran på frisparksscoring Verbic udbygger føringen med fin detalje Top 3 mål fra Superligaen: Kælen kasse, smuk vending og langskudsdrøn Highlights: FCK vinder målrigt opgør over SønderjyskE i Parken Foto: Getty Images Hvem kom bedst ud af transfervinduet - Brøndby, FCK eller FCM? Top 3 detaljer fra Superligaen: Lækkert lob, kongedebut og hovedstødsassist Focus på FCKs nye midtbanegeneral, Carlos Zeca Highlights: FCK vinder vanvittig fodboldkamp mod FC Midtjylland

FC Københavns Benjamin Verbic føler ikke, at Lokomotiv Moskva ville noget i torsdagens 0-0-kamp og mener, at FCK derfor fortjente at vinde.