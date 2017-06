Viborg-back: Vi er bedre end Helsingør

Foto: Getty Images Helsingørs målscorer kan komme i problemer på hjemmefronten grundet mulig oprykning Highlights: Alt er åbent! Helsingør gav Viborg kamp til stregen 1-1! Mini-Ronaldinho og Viborg viser Superliga-klasse Deltidsprofferne fra Helsingør header sig foran mod Viborg Jeppe Curth udgår mod AGF efter voldsomt sammenstød!

Viborgs Kristoffer Pallesen erkender, at det ville være en fiasko at rykke ud af Superligaen mod FC Helsingør, men understreger, at han har respekt for 1. divisionsmandskabet. Det siger han til Viborg Stifts Folkeblad.