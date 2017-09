Vigen: Jeg kunne have gjort det bedre

Highlights: Vilde Vigen med hattrick i vanvittig fodboldkamp mod Lyngby Lasse Vigen: "Det har været nemt at falde til" Interview: Lasse Vigen har ja-hatten på trods uafgjort Et klasseindkøb? Eksperterne ser Lasse Vigen i sømmene efter debuten Top 3 mål fra Superligaen: Debutkasse, følt langskud og effektiv kontra Foto: Getty Images Highlights: Uskarpe Brøndby dominerer i nulløsning med Aab Hvem kom bedst ud af transfervinduet - Brøndby, FCK eller FCM? Highlights: Izunna med langskudskasse og udvisning i OB-uafgjort mod Brøndby

Brøndbys Lasse Vigen var glad for sine to scoringer og sejren over Ledøje-Smørum, men ved også, at han og holdet kunne have gjort det bedre.