Vildt Emre Can-mål i vigtig Liverpool-sejr

Liverpool hentede mandag tre vigtige point i kampen om top fire i Premier League, da holdet vandt 1-0 over Watford efter et vildt mål af Emre Can.