Wass scorede i begge ender i Celta-sejr

Highlights: Daniel Wass på pletten i begge ender for Celta Vigo Foto: Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images Daniel Wass til 2-0 for Celta! Danskerens mål nummer to i 2017 Guidetti glider igennem Valencias forsvar og lukker opgøret! Rodrigo får straffe og Parejo pynter på reslutatet! Wass-kasse for Celta mod et nedbrudt Valencia!

Daniel Wass scorede både for Celta Vigo og lavede et uheldigt selvmål, da Celta vandt 3-1 over Malaga i La Liga. Pione Sisto fik de sidste 20 minutter.