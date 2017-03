Watzke: Aubameyang koster en vanvittig pris

Ikke til at stoppe! Aubameyang med mål nr. 23 i sæsonen Highlights: Dortmund-dukkert Hertha Berlin-sejr! Aubameyang hamrer udligningen ind mod Hertha! 2-0 Dortmund! Aubameyang bringer sig i front på topscorerlisten Aubameyang scorer på sublimt oplæg af Dembele! Foto: Getty Images Highlights: Dortmund og Aubameyang lod sig ikke bremse af Ingolstadt

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke fortæller, at det kommer til at kræve et vanvittigt beløb at hente Pierre-Emerick Aubameyang.