Welbeck er tilbage på træningsbanen i Arsenal

Foto: Getty Images Boxing Day: Hvilke tophold kommer bedst igennem julekampene? Er midterforsvaret Manchester Citys akilleshæl? Fra München til Manchester: Arsenals forfærdelige uge 20. december: Manchester City - Arsenal 6-3 (Highlights) 19. december: West Ham - Arsenal 3-3 (Highlights)

Fredag træner Danny Welbeck sammen med Arsenal-holdet for første gang, siden han blev skadet for mere end et halvt år siden.