Welbeck: Har været en forfærdelig tid

Danny Welbeck var for første gang siden maj tilbage i Arsenals startopstilling. Det fejrede han med to mål, og det glæder angriberen at være tilbage efter nogle forfærdelige måneder.