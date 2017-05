Welbeck: Sejr over United giver et boost

Highlights: Arsenal knækkede United og deres top fire håb Arsenal bliver ved! Welbeck sender United bagud med to Xhaka-scoring! Arsenal bringer sig foran mod United-reserverne Foto: Getty Images Rasende underholdning dengang Arsenal vandt 3-2 over United! Gense Henrys magiske solotur mod Spurs i 2002!

Arsenals Danny Welbeck glæder sig over 2-0-sejren over Manchester United og håber, at Arsenal kan bygge videre på den gode præstation.